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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘tefecilik’ suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, şüpheliler H.K., S.K., İ.M.K., A.D. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 bin 27 dolar, 6 bin 835 TL, bir tabanca ve çok sayıda mermi, alacak verecek yazılı ajanda, banka dekontları ile farklı şahıslar adına düzenlenmiş sözleşmeler ve tapu senetleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.