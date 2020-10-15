Malatya'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde Mehmet Hanifi K. idaresindeki 44 S 0620 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbiri aldı.