Son dakika: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Ağustos 2024 Son depremler listesi
Son depremler listesi 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem oldu. İşte, 21 Ağustos 2024 Son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…
- 1
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Malatya'da deprem meydana geldi. İşte, 21 Ağustos 2024 son depremler listesi...
- 2
MALATYA DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya ili Akçadağ ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 12:31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14:23'te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 5.0 km derinlikte kaydedildi.
- 3
HATAY’DA DEPREM!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Hatay ili Kırıkhan ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 03:57’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 5.07 km olarak ölçüldü.
-
- 4
VAN SALLANDI!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:49’da Van ili Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı yerin 7.0 km derinliğinde kaydedildi.
- 5
DENİZLİ’DE DEPREM!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:54’te Denizli ili Çal ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı yerin 7.76 km derinliğinde kaydedildi.
- 6
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
-