Malatya'da son dakika deprem! 3 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; bugün Malatya 4.5 ile sallandı. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Türkiye ve çevresindeki tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Son depremler listesi ile gün içindeki sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü belli oluyor. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde...
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MALATYA 4.5 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 13.9 KM olarak ölçüldü.
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ELAZIĞ'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05:52'de Elazığ'ın Merkez ilçesinede 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.93 KM olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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