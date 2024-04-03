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        Haberler Gündem Son dakika Malatya'da deprem! 3 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile bugün biraz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Malatya'da son dakika deprem! 3 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; bugün Malatya 4.5 ile sallandı. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.04.2024 - 01:38
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        • 1

          Türkiye ve çevresindeki tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Son depremler listesi ile gün içindeki sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü belli oluyor. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde...

        • 2

          MALATYA 4.5 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 13.9 KM olarak ölçüldü.

        • 3

          ELAZIĞ'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05:52'de Elazığ'ın Merkez ilçesinede 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.93 KM olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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