Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Malatya'da 700 dairenin bulunduğu "Yeşil Evler" dinamitle patlatılacak

        Malatya'da 700 dairenin bulunduğu "Yeşil Evler" dinamitle patlatılacak

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Malatya'daki 700 daireli "Yeşil Evler" dinamitle yıkılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeşil Evler" dinamitle patlatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almaları sonrasında boşaltılan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 12 bloktan oluşan Yeşil Evler dinamitle patlatılarak yıkılacak.

        6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

        Yüksek katlı binaların dinamitli patlatma yöntemiyle yıkımlarına da başlanan kentte Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 75 dönüm bir alan üzerine inşa edilen 12 bloktan oluşan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu biri 10 diğerleri 15 kat yükseklikteki Yeşil Evler dinamitle patlatılarak yıkılacak.

        660 dairenin bulunduğu 11 bloğun dinamitle patlatarak yıkılmasının kesinleştiği ağır hasarlı yapılarda son depremlerde sesler geldiğini ve binaların kendiliğinden çökmesinde endişe ettiklerini kaydeden mahalle sakinlerinden İbrahim Alabacak ile Mustafa Kaya yıkım işlemlerine biran evvel başlanılmasını beklediklerini söyledi.

        Binlerce kişinin yaşadığı depremler sonrası aldıkları hasar sonucu boşaltılan binalardaki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.

        #yeşil evler
        #malatya haber
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Chamberlain'de karar anı!
        Chamberlain'de karar anı!
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        3 puan Dzeko'dan!
        3 puan Dzeko'dan!
        Habertürk Anasayfa