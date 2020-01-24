Son dakika haberine göre, Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'da yaşanan 6.8 ve 5.4 büyüklüğünde depremin ardından Malatya'da da depremler gerçekleşiyor. İşte Kandilli ve AFAD son dakika deprem verileri...

AFAD: MALATYA'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Büyüklük 4.6 (Mw) Yer Malatya - Pütürge Enlem 38.2726 (K) Boylam 38.7198 (D) Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ: MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.24 22:21:11 38.2348 38.8515 5.4 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 22:13:11 38.3623 39.0220 2.6 -.- 3.2 3.3 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 21:59:09 38.5788 39.2665 2.3 -.- 4.0 4.1 BAHCEKAPI-(ELAZIG) 2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) 2020.01.24 21:15:34 38.4878 39.0290 9.0 -.- 3.3 -.- GUNACTI-(ELAZIG) 2020.01.24 21:13:55 38.2700 39.0075 7.5 -.- 3.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) 2020.01.24 21:12:20 38.3327 39.2232 6.3 -.- 3.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)

AFAD: Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemeli

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor" denildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."