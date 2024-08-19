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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 19 Ağustos 2024 son depremler listesi!

        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 19 Ağustos 2024 son depremler listesi

        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anbean birçok deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:38
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        • 1

          Türkiye'de birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık raporlanan depremler listesine bir yenisi daha eklendi. Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.02'de meydana gelen deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

        • 3

          İZMİR’DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ili Menderes ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

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