Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 19 Ağustos 2024 son depremler listesi
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anbean birçok deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...
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Türkiye'de birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık raporlanan depremler listesine bir yenisi daha eklendi. Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...
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MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.02'de meydana gelen deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
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İZMİR’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ili Menderes ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.