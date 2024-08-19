Türkiye'de birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık raporlanan depremler listesine bir yenisi daha eklendi. Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...