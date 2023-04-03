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Beyoğlu'nda makas attığı öne sürülen otomobil önce yayaya sonra araçlara çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda bir trafik magandası makas atınca ortalık savaş alanına döndü. İlçede iddiaya göre makas atarak ilerleyen sürücü önce bir yayaya ardından da araçlara çarptı

Giriş: 03.04.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! - Haberler
Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!
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DHA

Beyoğlu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yazıcı'ya ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre caddede makas atarak ilerlerken henüz yeşile dönen trafik ışıklarına girdi.

YARALALAN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Yeni harekete geçen araçların arasından da makas atarak ilerleyen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçen Murat Yazıcı'ya çarptı.

Yazıcı yaralanarak yere düşerken, hızını alamayan otomobil park halindeki iki otomobile çarparak hasar verdikten sonra durabildi. Yaralı Murat Yazıcı'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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