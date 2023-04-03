Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre caddede makas atarak ilerlerken henüz yeşile dönen trafik ışıklarına girdi.

Yeni harekete geçen araçların arasından da makas atarak ilerleyen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçen Murat Yazıcı'ya çarptı.

Yazıcı yaralanarak yere düşerken, hızını alamayan otomobil park halindeki iki otomobile çarparak hasar verdikten sonra durabildi. Yaralı Murat Yazıcı'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.