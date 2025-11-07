Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen "hak ihlali" ve "yeniden yargılama" kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın "infazının durdurulması", "tahliye edilmesi" ve "yeniden yargılanması" yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Kahraman hakkındaki "hak ihlali" ve "yeniden yargılama" kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

REKLAM advertisement1

Mahkeme heyetince verilen kararda, Anayasa Mahkemesince bireysel başvuruda, olağan kanun yollarında incelenmesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapılamayacağı, bu mahkemenin temyiz veya istinaf mercii olmadığı belirtildi.

Kararda, somut olayda Yargıtayın mahkumiyet hükmünü onama kararında, ilk derece mahkemesi kararında mahkumiyetin gerekçesi olarak yer verilmeyen iletişimin dinlenmesine ilişkin bazı kayıtlara dayanıldığı, bunlara atıfla başvurucunun mahkumiyet kararının onandığına dikkati çekilerek, bu haliyle mevcut durumun "başvurucunun temyiz aşamasında mahkumiyetine esas teşkil eden bir delile karşı savunma yapma imkanından yoksun bırakılması" sonucunu doğurduğu çoğunluk kararında belirtilmişse de anılan delillerin ilk derece mahkemesi yargılaması aşamasında dava dosyası içinde bulunduğu vurgulandı.

REKLAM Başvurucu ve müdafinin erişim ve itiraz etme imkanına sahip olduğu, dolayısıyla ilk defa Yargıtay aşamasında ortaya çıkan ve kabul edilen delil niteliğinde olmadığının altı çizilen kararda, "Yargıtay tarafından ilk derece yargılaması sırasında dosyaya giren, başvurucu ve müdafinin erişebildiği, itirazlarını ileri sürme imkanı bulabildiği bu delilin onama kararının gerekçesine ek gerekçe olarak ortaya konulduğu dikkate alındığında, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiği söylenemez. Ayrıca başvurucunun mahkumiyetine ilişkin kararda yer verilen diğer deliller dikkate alındığında, mahkumiyet kararının tek ve esaslı belirleyici delilinin iletişimin dinlenmesine ilişkin kayıtlar olmadığı dolayısıyla yargılamanın hakkaniyetinin zedelendiği de söylenemez." ifadelerine yer verildi. Kararda, Yargıtay 3. Ceza Dairesince, iletişimin dinlenmesine ilişkin kayıtların, başvurucu hakkındaki diğer tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, eylemin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu sonucuna varıldığına işaret edildi.

Mahkemenin kararında, "Başvurucu hakkında ise 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, aleyhe temyiz olmadığı için bozma nedeni yapılmamış ve hüküm onanmıştır. Bir başka deyişle, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararındaki gerekçelerden yalnızca biri olan iletişimin dinlenmesine ilişkin kayıtlar, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunun delili olarak belirtilmiştir. Anılan kayıtların ve diğer delillerin tümünün bu suçu oluşturabileceği kararda açıkça ifade edilmiştir. Oysaki başvurucu hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan ceza verilmiştir. Dolayısıyla anılan kayıtlara dayalı olarak hükmün onandığı da söylenemez." REKLAM Karardaki söz konusu anlatımlar ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararlarındaki detaylı gerekçeler dikkate alındığında, sanık tarafından ileri sürülen iddiaların mahkemelerce delillerin değerlendirilmesi ve hukuk kurallarının yorumlanmasına ilişkin olup mahkeme ve Yargıtay kararlarının gerekçelerinde "bariz takdir hatası" veya "açık bir keyfilik" oluşturan bir hususun bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

"ANAYASA MAHKEMESİ 'SÜPER TEMYİZ' MAHKEMESİ DEĞİLDİR" AYM'nin ihlal kararının gerekçesine bakıldığında ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay'ın delillerinin değerlendirilmesi noktasındaki takdirine ilişkin değerlendirme yaptığı belirtilen kararda, şunlara yer verildi: "Anayasa Mahkemesi kararının karşı oy yazısında da ifade edildiği üzere, yargılamaya konu eylemlerin kanıtlanması, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması, delillerin değerlendirilmesi ile Yargıtay ve ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların esas yönünden adil olup olmaması, bireysel başvuru incelemesine konu olamaz. Anayasa Mahkemesinin görevi, Yargıtay ve ilk derece mahkemelerince yapılan değerlendirmelerin ve varılan sonuçların hukuka uygunluğunu denetlemek değildir. Belirli bir davaya ilişkin olarak delilleri değerlendirme ve gösterilmek istenen delilin davayla ilgili olup olmadığına karar verme yetkisi esasen ilk derece mahkemelerine aittir." REKLAM Kararda, AYM'ye bireysel başvuruda, olağan kanun yollarında incelenmesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapılamayacağı, burasının temyiz, istinaf mercii ile "süper temyiz" mahkemesi olmadığı aktarıldı. Anayasa'nın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, "6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun"un 49. maddesinin 6. fıkrasında da 'Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.' demek suretiyle bu hususu açıkça yasaklandığı belirtildi.

"AYM YETKİ GASBINDA BULUNMUŞTUR" Kararda, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbında' bulunmuştur." değerlendirmesi yapıldı. Bu gerekçelerle Tayfun Kahraman hakkında "infazın durdurulması, sanığın tahliye edilmesi ve yeniden yargılama yapılması" yönündeki taleplerinin reddine karar verildiği kararda bildirildi.