Maganda kâbusu! Silahtan çıkan mermi kreşe isabet etti

İHA

Korkunç olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi kreşin giriş kapısının camına isabet etti. Olayda mermi camı kırıp iki cam arasında kaldı.

MERMİ, İKİ CAM ARASINDA KALDI

Bugün kreş görevlileri camın kırık olduğunu ve iki cam arasında, tabancadan çıkan mermi çekirdeği olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi.

Olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki cam arasında kalan mermi çekirdeğine incelemek üzere el koydu.

Yorgun merminin hafta sonu veya gece kreş kapalıyken kapıya isabet ettiği tahmin ediliyor. Merminin kreş kapalıyken kapıya isabet etmesi de muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.