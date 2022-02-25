Son dakika: Macron ve Putin'den 'ciddi ve açık' görüşme

HABERTURK.COM / AA

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.

Görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı.” ifadesine yer verildi.

Macron ise Putin'den saldırının derhal durdurulmasını talep etti. Macron Putin'den önce Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşmüştü.