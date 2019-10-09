Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye sınırına yönelik operasyonu öncesinde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Cihan Ahmed'le görüştü. Macron görüşmede, ülkesinin DEAŞ'a karşı savaşta SDG'yle dayanışma içinde olduğunu belirtirken Türkiye'nin operasyonundan da endişe duyduğunu belirtti.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin dün gerçekleştiği kaydedilirken, "Görüşmenin amacı, bölgede DEAŞ'a karşı savaşta Fransa’nın SDG ile dayanışma içinde olduğunu göstermekti” denildi.

Açıklamada, “Görüşme aynı zamanda, Fransa’nın Türkiye’nin olası askeri operasyonu konusunda çok endişeli olduğunu yinelemek için de bir fırsattı” ifadeleri yer aldı.

DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bir üyesi olan ve Suriye’de asker bulunduran Fransa, Türkiye’nin operasyonu ilk gündeme geldiğinde Ankara'ya itidal çağrısı yapmıştı.