Macron'dan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesini ve tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Macron yaptığı konuşmada, "Henüz yalnızca krizin başlangıcındayız. Bu virüsle savaşmak için zamana karşı verilen bir yarış ve karşılık verebilecek durumda olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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