TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek veren tek Avrupa ülkesi konumundaki Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere 'kapıları açması' durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırı konumundaki Sırbistan sınırından geçişleri engellemek için 'güç kullanacakları' uyarısında bulundu.

Orban HirTV kanalına verdiği röportajda, "Ankara gelecek haftalarda Suriyeli mültecilerle ne yapacağına karar verecek. Burada iki seçenekleri bulunuyor: Suriyelileri ülkelerine ya da Avrupa'ya göndermek" diye konuştu.

Orban, Ankara'nın mültecilerin Avrupa'ya geçişlerine izin vermesi durumunda, AB topraklarına geçişleri engellemek için Sırbistan sınırında güç kullanabileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle TSK'yı işgalci olarak nitelemeye devam etmesi durumunda, Türk topraklarında ikamet eden 3,5 milyon Suriyeli mülteciye Avrupa'nın kapılarını açabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Macaristan, 2015'te yaşanan mülteci göçü sırasında büyük çaplı mülteci geçişlerine sahne olmuştu. AB ve Ankara, 2016'da Türk sınırlarının mülteci geçişlerine kapatılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Ancak AB ülkeleri geçen 3 yıla rağmen mülteciler için Ankara'ya yapmayı taahhüt ettiği mali yardımı yapmadı.