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        Haberler Dünya Son dakika: Lübnan: İsrail ateşkesin ikinci gününde saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Lübnan: İsrail ateşkesin ikinci gününde saldırı düzenledi

        Lübnan güvenlik kaynakları, ateşkesin 2. gününde İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Markaba bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:22
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        Lübnan: İsrail ateşkesin ikinci gününde saldırı düzenledi
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        Lübnanlı iki güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, askeri operasyonları yasaklayan ateşkesin yürürlüğe girmesinden 24 saat sonra bir İsrail tankı Lübnan'ın güneyindeki Markaba kasabasına iki el ateş açtı.

        Güvenlik kaynaklarından biri iki kişinin yaralandığını söyledi.

        Lübnan devlet haber ajansı, İsrail'in kasabaya düzenlediği saldırının ardından iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtirken, saldırının türünü belirtmedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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