LPG'nin litresine 10 kuruş zam geldi ancak bu zam pompa fiyatına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "LPG Otogazda 10 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" ifadeleri yer aldı.