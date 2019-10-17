İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecinde (Brexit) sona yaklaşılıyor. Son olarak İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, ülkesinin Brüksel'le anlaşmaya varamaması durumunda bile 31 Ekim'de birlikten tek taraflı ayrılacağını açıkladı.

Jenrick, Kuzey İrlanda'nın Brüksel'le müzakere edilen mevcut taslak anlaşmayı desteklemeyeceğini açıklamasına karşın, Londra ile Brüksel arasında Brexit anlaşmasının imzalanabileceğini kaydetti.

Jenrick, BBC radyosuna verdiği demeçte, "Anlaşmasız ayrılık için hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu. Jenrick, Brexit anlaşmasının yayınlanması için herhangi bir son tarih bulunmadığını da vurguladı.

Bugün başlayacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündem başlıklarından birisi de Brexit olacak.