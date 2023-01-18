Lodos, Marmara'yı vuruyor!

AA

Yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyen lodos, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

ÇATI, ENERJİ TELLERİNE ZARAR VERDİ AA'da yer alan habere göre uçan çatı, metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BURSARAY HİZMETİ OTOBÜSLERLE VERİLDİ İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel-Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

KAMELYALAR PARÇALANDI ESNAF TEZGAH AÇAMADI Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunan kamelyalar fırtınaya dayanamayıp parçalandı ve kullanılmaz hale geldi. Bursa’nın meşhur Tuz Pazarı’nda da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar tezgahlarını açamadı. Bursa’da hava sıcaklığı bugün 17 derece beklenirken, rüzgârın saatte hızı 58 kilometreye kadar yükselecek.

İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI İPTAL OLDU İstanbul'da, Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Bursa'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. İHA'da yer alan habere göre de Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. LODOSUN UÇURDUĞU ÇATI METRO GÜZERGAHINA DÜŞTÜ