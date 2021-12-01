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Birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor! Ardahan'da çok sayıda araç yolda kaldı

Türkiye etkisi altına alan lodostan sonra birçok bölgede kar yağışı başladı. Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda araç yolda kaldı

01.12.2021 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Lodos gitti tipi geldi!
DHA

Ardahan-Göle Karayolu Güzçimeni köyü mevkiinde devam eden kar yağışı ve tipiden dolayı özellikle TIR şoförleri tedbirsiz yakalandıkları için zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre, bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, bazı araçlarda zincir takarak yola devam ettiler. Kaz yüklü bir kamyonet de kayarak yoldan çıktı.

Kamyonet sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktığını söyleyerek, kurtarılmayı beklediğini söyledi.

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