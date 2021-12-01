DHA

Ardahan-Göle Karayolu Güzçimeni köyü mevkiinde devam eden kar yağışı ve tipiden dolayı özellikle TIR şoförleri tedbirsiz yakalandıkları için zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre, bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, bazı araçlarda zincir takarak yola devam ettiler. Kaz yüklü bir kamyonet de kayarak yoldan çıktı.

Kamyonet sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktığını söyleyerek, kurtarılmayı beklediğini söyledi.