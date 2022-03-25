Lise öğrencisi, okula tabanca ve tüfekle geldi!

DHA

Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

DHA'nın haberine göre, öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A., kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.