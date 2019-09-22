Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleriyle "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkında mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.