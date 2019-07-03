03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ve 63 kilogram esrar ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güney ve güneydoğusu arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı bildirildi.
48 SAATLİK DEV OPERASYON
Açıklamada, 30 Haziran'da saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, toplam 65 timin görev yaptığı, 2 Skorsky ve 2 Atak helikopteri ile İHA'ların da destek verdiği, "Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edilerek, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaya bloklarının altında yer alan 15 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, söz konusu mağaralarda bulunan çok sayıda yaşam ve giyim malzemesinin imha edildiği belirtildi.
'UYUŞTURUCU KAYNAĞINDA YOK EDİLDİ'
Arazide yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 63 kilogram esrar, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ile sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre su hortumu, su borusu ve su motorunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Lice ilçesinde ele geçirilen Hint keneviri, 26 Haziran 2019'da ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını da geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda bulunan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur."
Açıklamada, operasyon bölgesindeki adli aramada 452 kişi ve 96 aracın kontrol edildiği, 4 kişinin Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı da ifade edildi.
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