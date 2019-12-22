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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı sahil güvenlik güçleri tarafından Derna açıklarında Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale edildiği belirtildi.

KARGO İNCELEMESİ YAPILIYOR

Aynı kaynaklar Türk mürettebatın bulunduğu geminin denetleme için Ras al Hilal limanına çekildiğini belirtiyor. Kargo incelemesi yapılan Sousse denizcilik şirketine ait geminin petrol taşıdığı ifade ediliyor.

Gemide bulunan mürettebattan iki ismin Bahri Kılıç ve Muhsin Erduran olduğu öğrenildi.

LİBYA MUTABAKATI TBMM'DEN GEÇMİŞTİ

Bilindiği gibi Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulunda 125 ret oyuna karşılık 269 oyla kabul edilmişti.

Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

Ayrıntılar gelecek...