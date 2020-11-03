AA

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan Leyla Aydemir (4) davasında, amcası Yusuf Aydemir'in "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık içinse mahkeme beraat kararı verdi.

Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, küçük çocuğun ölümüne ilişkin yerel mahkemece yapılan yargılama sonucu çocuğun amcası Yusuf Aydemir'in "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D. ve M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A'nın da delil yetersizliğinden beraatine hükmedildiğini anımsattı.

Leyla'yı öldüren amcası Yusuf Aydemir.

ÖLMEDEN ÖNCE SOĞUK ORTAMDA TUTULDU İDDİASI

AA'da yer alan habere göre Tunç, 14 sayfalık itiraz dilekçesinde, yerel mahkemenin verdiği kararda yer alan bilirkişi raporunda, "Bu ölüm olayında kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu, böceklerin cansız bedene ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu kanaatinin oluştuğunun, bu verilere göre bu ölüm olayının 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir" şeklinde tespitler bulunduğuna işaret etti.

11-12 GÜN BİR YERDE CANLI OLARAK TUTULDU

Maktulün 18 gün boyunca kayıp olmasının Adli Tıp Kurumu raporu ile değerlendirildiğinde Leyla'nın 11-12 gün boyunca canlı olduğu ve bu süre zarfında fail veya failler tarafından bir yerlerde tutulduğu sonucuna varıldığını kaydeden Tunç, başvuru dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu:

KAYBOLDUKTAN 15 DAKİKA SONRA ARANMAYA BAŞLANDI

"Leyla'nın nerede ve hangi koşullar altında tutulduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, birkaç mantıksal önerme ile bir sonuca varmamız bize göre mümkündür. Şöyle ki, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, Leyla'nın kaybolma anı ile kayıp olduğunun farkına varılması arasında 10-15 dakika gibi çok kısa bir zaman dilimi vardır. Bu zaman diliminden hemen sonra neredeyse bütün köy halkı aramaya başlamış ve hemen her yere bakılmıştır.

"KÖYDE BİR SÜRE TUTULUP KAÇIRILDI"

Dolayısıyla maktulün bir dakikada yürüyebileceği ortalama mesafe hesaplanıp 10-15 ile çarpılırsa maktulün çok fazla uzaklaşmasının mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu önermeden hareketle Leyla'nın kaybolmayıp kaçırılmış olduğunu

tespit edebiliriz. Bu durumun önemi ise Leyla'nın kaçırıldığı çemberin köy içinde kalmasıdır. Olayın hemen akabinde jandarma ekipleri ve daha birçok arama kurtarma ekibi olay yerine intikal ettiğinden dolayı o kargaşada faillerin maktulü köyden çıkarmasının düşük bir olasılık olduğunu, Leyla'nın köyde bir süre tutulduktan sonra köy dışına çıkarıldığı kanaatimizce daha güçlü bir olasılıktır."

SANIKLAR SÜRECİ AN BE AN TAKİP ETTİ

Dilekçesinde, fail veya faillerin köy ahalisinden olmaları ve özellikle mevcut sanıklar bakımından hem akrabalık hem de komşuluk ilişkilerinin bulunmasının farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti: "İlk andan itibaren bu suçu işleyenler sürekli olarak veyahut zaman zaman arama kurtarma faaliyetlerine katılıp hem şüphe çekmemek hem de tüm gelişmelerden haberdar olup süreci kontrol altında tutmak istemişlerdir.

"UZUN SÜRE AÇ VE SUSUZ BIRAKILDI"

Kolluk birimleri de dahil olmak üzere ilgili tüm birimlerden bilgi alarak aynı zamanda kendilerine bilgi veren suç ortakları sayesinde an be an gelişmeleri takip etmişlerdir. Arama ekiplerini yanlış yönlendirerek zaman kazanmışlardır. Böylece fiil

üzerinde hakimiyet kurmaları kolaylaşmıştır. Adli tıp kurumu raporunda belirtildiği üzere, çocuğun zehirlenme, cinsel istismar, boğularak ölme, darp veya açlıktan öldüğüne dair veri yoktur. Ancak mide ve kalın bağırsaklarda hiç bir besin

bulunmamıştır. Bu durumda ölümünden önce uzunca bir süre aç ve susuz bırakıldığı anlaşılmaktadır."

"HTS KAYITLARINDA SANIKLAR İLETİŞİM HALİNDE"

Tunç, dilekçesinde dosyaya giren HTS kayıtlarına bakıldığında bazı sanıkların yalan söylediğinin anlaşıldığına dikkati çekerek, aynı kayıtlara bakıldığında sanıkların olay gününden itibaren birbiriyle iletişim halinde olduklarının görüleceğini vurguladı.

6 SANIK İÇİN 'AĞIR MÜEBBET HAPİS' TALEP EDİLDİ

Tunç, yukarıda açıklanan nedenlerle istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek, beraat eden sanıklar bakımından mahkemenin hükmünün bozulmasını, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederek, "Hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak ilk derece mahkemesinde beraat eden tüm sanıkların, mahkumiyetine hükmedilen Yusuf Aydemir ile 'fikir ve eylem birliği' içinde atılı suçları işledikleri gözetilerek, TCK'nin 37/1 maddesi delaletiyle 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören TCK 82/1 gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve TCK 53/1 kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesini talep ederiz" ifadesini kullandı.

KÖYE 2 KM UZAKTA BULUNMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı. Leyla Aydemir'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

AMCASINA 'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' VERİLMİŞTİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D. ve M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti.