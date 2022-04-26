Lazer dediği kolye suikast silahı çıktı!

İHA

Son dakika haberler... Sakarya'da dün, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerine akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

BEKÇİLER BİR KİŞİDEN ŞÜPHELENDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, çarşı mahalle bekçileri, cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir kişiden şüphelendi.

7.65 MM'LİK TEK KURŞUN ATIYOR

Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.