Lavrov'un 'Hitler' açıklamasında gerginlik büyüyor!

Son dakika haberler... Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklamaları sonrası gerildi. Lavrov İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'u kınayarak, Rusya’nın İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak açıklama talep etti.
"AFFEDİLEMEZ BİR YALAN"
İHA'da yer alan habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un sözlerinin Nazi Holokost’unun dehşetini küçük düşüren "affedilemez" bir yalan olduğunu ifade etti.
"HOLOKOST SİYASİ AMAÇLA KULLANILAMAZ"
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise yaptığı açıklamada, "Bu tür yalanlar, Yahudileri tarihte kendilerine karşı işlenen en korkunç suçlarla suçlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullanarak, “Yahudi halkına uygulanan Holokost'un siyasi amaçlarla kullanılmasına derhal son verilmelidir” dedi.
"UKRAYNALILAR NAZİ DEĞİL"
Büyükbabası Holokost kurbanlarından olan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudileri Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamanın "ırkçılığın en temel seviyesi" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusu üzerinde hakimiyet kurduğuna yönelik iddiasını reddetti. Lapid, "Ukraynalılar Nazi değil. Yalnızca Naziler Naziydi ve Yahudi halkının sistematik olarak yok edilmesiyle ilgilenen tek kişi onlar" dedi.
"YAHUDİ ALEYHTARI KOMPLO TEORİSİ"
İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudiyi anma töreni olan Yad Vashem'in Başkanı Dani Dayan, Lavrov’un sözlerinin "gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un "aslında hiçbir temeli olmayan bir Yahudi aleyhtarı komplo teorisi" yaydığını aktardı.
UKRAYNA'DAN KINAMA GELDİ
Ukrayna’da Lavrov'un sözlerini kınayarak, Lavrov’un "iğrenç sözlerinin" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail, Ukrayna ve Yahudiler yönelik saldırgan ifadeler olduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lavrov’un sözleri için "Daha genel olarak, bugünün Rusya'sının diğer uluslara karşı nefretle dolu olduğunu gösteriyorlar" dedi.
"HİTLER'İN YAHUDİ KÖKENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Zelenskiy’nin Yahudi kökenli olduğu halde Rusya’nın Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması gerektiğini neden istediği sorusuna Lavrov, “Yahudi isek bu nasıl bir Nazileştirmedir dedikleri zaman Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum, yani hiçbir anlamı yok” cevabını vermişti. Lavrov ayrıca, "Uzun zamandır bilge Yahudilerin en büyük Yahudi aleyhtarlarının Yahudilerin kendileri olduğunu söylediklerini duyuyoruz" demişti.
Öte yandan Hitler'in büyükbabalarından birinin kimliği bilinmiyor, ancak bir Yahudi olabileceğine dair hiçbir kanıtla desteklenmeyen bazı spekülasyonlar var.
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