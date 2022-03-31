Lavrov Ukraynalı mevkidaşıyla görüşecek mi?

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukraynalı mevkidaşıyla tekrar bir araya gelmeyi reddetmediğini ancak heyetler arası görüşmelerde somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceklerini bildirdiğini söylemişti.

RIA'nın aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un Ukraynalı mevkidaşı Dmtryo Kuleba ile yapılacak herhangi bir görüşmeye karşı olmadığını söyledi.

Bakanlık açıklamasında heyetler arası görüşmelerde somut adımların atılması gerektiği ifade edildi.

Lavrov ile Kuleba 10 Mart'ta Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları sonucu Antalya'da bir araya gelmişti.