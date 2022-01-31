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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 1 Şubat'ta telefonda görüşeceğini belirtti. İkili 21 Ocak'ta Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için Cenevre'de bir araya gelmişti

31.01.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Lavrov ile Blinken yarın görüşecek
Lavrov ile Blinken yarın görüşecek
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 1 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lavrov ile Blinken'ın 1 Şubat'ta telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD geçtiğimiz hafta Moskova'nın güvenlik tekliflerine ilişkin yazılı yanıtı teslim etmişti.

Blinken, verilen yanıtın ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol oluşturduğunu ve Rusya'nın dile getirdiği endişelere ilişkin ilkeli ve pragmatik bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyleyerek, ABD'nin diyaloğa açık olduğunu belirtmişti.

LAVROV: YANIT OLUMLU DEĞİL

Lavrov ise ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını belirterek, "Belgede, ikincil plandaki konularla ilgili ciddi istişarelerin başlayacağına dair umut verici yanıtlar var." demişti.

İkili 21 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelerek Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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