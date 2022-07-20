Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Donbas ile sınırlı kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonun" hedeflerinin Donbas bölgesiyle sınırlı olmadığını söyledi.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığı habere göre Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı "özel askeri operasyona" yönelik açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'daki coğrafi hedeflerinin Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesi ile sınırlı olmadığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Batı ülkeleri Kiev'e uzun menzilli silah teslim ederse, Rusya'nın hedeflerinin genişleyeceğini de sözlerine ekledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.