Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür."

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