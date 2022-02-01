Lastikleri patlattı, kaportaları çizdi

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 otomobile ait 12 lastiği bıçaklayarak patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli yakalandı.

24 Ocak Pazartesi günü 21.00-23.00 saatleri arasında Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi ve Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 aracın 12 tane lastiği bıçakla kesilerek patlatıldı. Bazı araçların kaportaları çizildi. Şüpheli, evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Şikâyetlerin ardından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'na bağlı Suç Araştırma Birimi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisini belirledi.

G.P. isimli şüpheli, iki gün sonra yakalandı. Şelale Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.