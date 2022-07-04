Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan ve siyah-beyazlılara veda eden Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu.

Kanadalı golcünün, kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'de devam edeceği ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçika ekibi Brugge, bonservisi elinde olan Larin'i transfer edecek. Larin'in Tigres ve Olympiakos'la da görüştüğü belirtilirken Brugge ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.