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La Palma Adası'nın aktif yanardağı Cumbre Vieja, sönme aşamasına girdi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin ilk kez gün boyunca durduğu bildirildi.

15.12.2021 - 04:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: La Palma Adası'ndaki yanardağ sönme aşamasına girdi
La Palma Adası'ndaki yanardağ sönme aşamasına girdi
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AA

Kanarya Adaları Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu yetkilileri, volkandaki patlamaların ve lav akışının durduğunu, gaz yayılımı ve depremlerde de büyük bir düşüş görüldüğünü açıkladı. Cumbre Vieja'nın sönme aşamasına girdiğini belirten uzmanlar, mevcut verilerin gelecek bir hafta boyunca teyit edilmesi halinde volkanın söndüğünün netlik kazanacağını duyurdu.

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurarak La Palma'da en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu. Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

AA'nın haberine göre; Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluştu.

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon avroyu geçti.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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