Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin internet sorununun çözüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "KYK yurtlarındaki internet kotası meselesini de önümüzdeki dönemde gençlerimizin taleplerine uygun şekilde çözüyoruz" ifadelerine yer verdi.