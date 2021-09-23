Üniversite kaydını yaptıran ancak KYK yurt başvurusunda yedek listesinde kalan adayların gündeminde KYK yedek yerleştirmeleri var. Kredi Yurtlar Kurumu, KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan ancak kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan kontenjanlar için yedek listesinden yerleştirme yapacak. İşte KYK yedek yerleştirmeleri ile ilgili merak edilenler...
KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yedek listeleri belli oldu. KYK başvuru sonuçlarına göre yurt kayıtları 19 Eylül'den itibaren yapılıyor. Yurt kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler yapılacak.
KYK yurt yedek sırası bekleyen öğrencilerin ilgiyle araştırdığı yedek yerleştirme tarihleri şöyle:
1. yedek yerleştirme: 20 Eylül 2021
2. yedek yerleştirme: 23 Eylül 2021
3. yedek yerleştirme: 27 Eylül 2021
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
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KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.
E-DEVLET KYK YURT KAYIT TAAHHÜTNAME OANYI VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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