KYK borçları silinecek mi? sorusu bu konuyu gündemlerinde tutanlar tarafından son dakika gelişmeleriyle birlikte takip ediliyor. KYK kredi borcu olanlar, KYK borçlarının silinmesi talebini başta sosyal medya olmak üzere sık sık gündeme getiriyor. Geçtiğimiz günlerde KYK borçları için ilk açıklamayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakan Albayrak yapmıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. O soruların içerisinde KYK borcu da vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borçları ile ilgili son açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KYK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şu anda gündemimizde, değerlendirmesini bütçeden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bursu her müracaat eden alıyor. Kredi olayı farklı. Borçlu olanların tamamiyle bu borçların silinmesi beklentisi olacaktır. O zaman kredi ya kalkacaktır burs verme noktasına gidilecektir. Değerlendirmesini yapıp o adımları atacağız" dedi.

KYK BORÇLARI İÇİN İLK AÇIKLAMA BAKAN ALBAYRAK'TAN GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını vererek, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” demişti.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU SORGULAMA

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.