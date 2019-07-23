Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik aksadı.

AA'nın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyon devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondaki hurda malzemeler yola saçılırken kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yoğunluk oluştu.