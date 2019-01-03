2017 yılının Ekim ayından beri Roma büyükelçiliğinde görev yapan Kuzey Koreli diplomat Jo Song Gil'in İtalya'da kayıplara karıştığı bildirildi.

Gil'in ailesiyle birlikte ülkenin batısında bilinmeyen bir şehre sığınma talebinde bulunduğu söylendi.

İtalyan yetkililer, diplomatın neden sığınma talebinde bulunduğunu bilmediklerini, ancak durumun üzücü olduğunu ve güvenli bir yerde korunacağını belirtirken, Kuzey Koreli milletvekili, nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.