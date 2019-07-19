Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde İHA'lar kullanılarak teröristlere ait Karacak bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

YERLİ İHA'LAR GÖREV BAŞINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine ve halka yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla, uluslararası hukuktan doğan haklara dayanarak, teröristler tarafından kullanılan Karacak bölgesine, geniş çaplı hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında yerli ve milli İHA'larla, teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak, mağaraların vurulduğu harekatta sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Komandolarımız Pençe Harekatıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya devam etmektedir.Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.