Geldiler, korktular, kaçtılar!

Olay saat 10.40'da Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Adem Polat sabah dükkanı açtıktan sonra ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı. Bu sırada mola veren Polat, tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içe girerek doğrudan Polat'ın yanına yöneldi. Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti.
Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular iş yerinden koşarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adem Polat'ın dükkanda yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"HERHANGİ BİR ŞEY ALAMADILAR"
Olayı anlatan Adem Polat'ın yeğeni Murat Polat, "Sabah amcam ürünleri yerleştirirken mola veriyor. Tek başınayken bir kişi oyalamak için yanına gelip iki kişi bir anda silahla içeri giriyor. O sırada amcam bağırıp silahın üstüne atlayınca bir anda panik yaşayıp amcamı ittikten sonra kaçıp gidiyorlar. Herhangi bir şey alamadılar, polis ekipleri şu an çalışma yapıyor. Yakalarlar büyük ihtimalle ama böyle şeylerin olması çok enteresan. Mobese var güvenlik kameraları var, yakalanacaklarını bile bile böyle bir şeyi buraya gelip yapmaları gerçekten vahim bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!