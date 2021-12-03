Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam etti!

Olay Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.

Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü. Kuyumcuya silah doğrultup poşete koyduğu altınları alan soyguncu, dükkandan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı.

Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi ise anbean kameraya yansıdı.