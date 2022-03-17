Kuvvet komutanlarının testi pozitif çıktı

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler." ifadesine yer verildi.

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