Son dakika haberine göre, Kütahya’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bölge sakinleri "Az önce Kütahya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Kütahya deprem verileri...