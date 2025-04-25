Kütahya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Kütahya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberi: Kütahya deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası ''Az önce Kütahya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...
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Son dakika haberine göre, Kütahya’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bölge sakinleri "Az önce Kütahya’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Kütahya deprem verileri...
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SON DAKİKA: KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.23'te Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
4,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 8,81 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 07.29'da bir deprem daha meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11,61 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA
Kütahya depremi sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada ''Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' ifadelerine yer verildi.
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25 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
Meydana gelen büyük küçük tüm deprem anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
Bu listeler aracılığıyla depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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