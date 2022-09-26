Kütahya'da ormanlık alanda alevler yükseldi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, Köpenez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, "Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık, Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.