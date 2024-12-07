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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kütahya'da ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga ettiler; 7 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga ettiler; 7 gözaltı

        Kütahya'da ölen arkadaşlarının evine giden 7 kişi, kendilerini suçlayan aile üyeleriyle kavga etti. Olayda 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:10
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        Ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga ettiler: 7 gözaltı
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        Kütahya'da hayatını kaybeden arkadaşları Halil B.'nin (19) evine gelip, kendilerini suçlayan aileyle kavga eden ve polise mukavemette bulunan 7 kişi, gözaltına alındı.

        Olay, gece yarısı Yenidoğan Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendini astı. Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi. Halil B'nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu da iddia etti. Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı.

        Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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