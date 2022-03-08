Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırı!

İHA

Olay ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Yemek yemek için restorana gelen Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı ile garson C.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından C.B., Kayalı’ya 6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralanan Kayalı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Eski belediye başkanı Özer Kayalı

Kayalı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan C.B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.