Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon için gruplara yazı gönderdi. Partilerden 31 Temmuz'a kadar komisyon için isim vermeleri istendi. Öte yandan komisyondaki 51 üyenin siyasi partilere göre dağılımı da açıklandı
Giriş: 25.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:04
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon için gruplara yazı gönderdi.
Partilerden 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon için isim vermeleri istendi. Öte yandan komisyondaki 51 üyenin siyasi partilere göre dağılımı da açıklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ