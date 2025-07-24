Kurtulmuş'tan CHP lideri Özel'e ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü
Giriş: 24.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:04
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
AA'da yer alan habere göre Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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