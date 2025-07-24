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        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş'tan CHP lideri Özel'e ziyaret | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş'tan CHP lideri Özel'e ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:04
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        Kurtulmuş'tan CHP lideri Özel'e ziyaret
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

        AA'da yer alan habere göre Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

        Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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