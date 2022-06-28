SON DAKİKA | Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu! Bayram tatili ne zaman, 9 güne uzatıldı mı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili süresi açıklandı! Kurban Bayramı tatili ne zaman, 9 güne uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından bayram tatili süresinin kaç gün olacağını açıkladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken gözler Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatili süresi kesinlik kazandı. Bayram tatilinde sevdiklerini ziyaret etmek isteyen veya tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız için detayları derledik. İşte merak edilenler...

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